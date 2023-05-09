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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد كريمة: لا يوجد ما يسمى بـ«الخلافة السياسية» كما يروج الدواعش

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن  النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- تحدث عن الخوارج كثيرا . 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،: "دورنا التوعية والتنبيه والتنويه عن مخاطر أفكار الخوارج".

 

 وأضاف أحمد كريمة :"  الجينات الوراثية في الخوارج والإخوان والدواعش  ثابتة ولا تتغير   ".

 

وتابع أحمد كريمة :" الدواعش يروجون للخلافة كحكم سياسي، لكن لا يوجد حكم سياسي في الخلافة، والخلافة كانت عملا دعويا فقط لا علاقة لها بالسياسة ".

 

وأكمل أحمد كريمة :"  لا يوجد ما يسمى بالخلافة السياسية، ونريد أن تعود  الأمة إلى على المحجة البيضاء وهو أن الإسلام الدين وليس مذهبا في الدين، والإسلام الدين وليس جماعة أو طائفة أو تنظيم في الدين ".

كريمة أحمد كريمة الخوارج الدواعش اخبار التوك شو

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