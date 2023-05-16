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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على صفقة استحواذ مايكروسوفت

قرر المنظمون في الاتحاد الأوروبي، تمرير صفقة استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو الشهيرة Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع فقط من حظر المنظمين في المملكة المتحدة لعملية الاستحواذ.

 

وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن الصفقة يمكن أن تمر بفضل التزامات مايكروسوفت المتعلقة بالألعاب السحابية، حيث وجدت المفوضية أن مايكروسوفت “لن يكون لديها أي حافز لرفض توزيع ألعاب Activision على منصات شركة سوني، وأنه حتى إذا قررت سحب ألعاب Activision من PlayStation ، فلن يضر ذلك بشكل كبير بالمنافسة في سوق وحدات التحكم”. 

 

وحددت المفوضية الأوروبية عدد من الحلول المعالجة للسماح للصفقة بالمضي قدمًا من خلال صفقات ترخيص مدتها 10 سنوات قدمتها مايكروسوفت للمنافسين، حيث يتضمن ذلك ترخيصًا مجانيًا للمستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح لهم بالبث عبر "أي خدمات بث ألعاب سحابية من اختيارهم" لجميع ألعاب Activision Blizzard لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم الحالية والمستقبلية التي لديهم ترخيص لها.

 

كما سيتم أيضًا منح مزودي الخدمات السحابية ترخيصًا مجانيًا لبث هذه الألعاب في أسواق الاتحاد الأوروبي، وتقول مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة في المفوضية الأوروبية : "يمثل قرارنا خطوة مهمة في هذا الاتجاه ، من خلال تقديم ألعاب Activision إلى العديد من الأجهزة والمستهلكين أكثر من ذي قبل بفضل بث الألعاب السحابية".

 

وأضافت: "ستتيح الالتزامات التي قدمتها مايكروسوفت إمكانية بث مثل هذه الألعاب لأول مرة في أي خدمات بث ألعاب سحابية، مما يعزز المنافسة وفرص النمو"، بحسب The Verge. 

 

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الصفقة العملاقة بعد أقل من شهر من حظر المنظمين في المملكة المتحدة لخطط مايكروسوفت، حيث منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الصفقة بسبب مخاوف سوق الألعاب السحابية ، مشيرة إلى أن الاستحواذ قد يؤدي إلى "تقليل الابتكار وخيارات أقل للاعبين في المملكة المتحدة على مدى السنوات القادمة". 

 

وتخشى الهيئة في المملكة المتحدة من أن تتحكم مايكروسوفت في ألعاب “Call of Duty” و "Overwatch" و "World of Warcraft" ستعطيها ميزة كبيرة على المنافسين في سوق الألعاب السحابية - والتي يقدر المنظم أن مايكروسوفت لديها حوالي 60 إلى 70 % من حصة خدمات الألعاب السحابية العالمية. 

 

وأمضت مايكروسوفت خلال الأشهر القليلة الماضية في معالجة مخاوف المنظمين حول الألعاب السحابية، حيث وقعت صفقات ألعاب سحابية مع Boosteroid و Ubitus و Nvidia للسماح بتشغيل ألعاب إكس بوكس لأجهزة الكمبيوتر على خدمات الألعاب السحابية المنافسة، حيث تشمل كل هذه الصفقات التي تبلغ مدتها 10 سنوات أيضًا الوصول إلى Call of Duty وألعاب Activision Blizzard الأخرى. 

 

 

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