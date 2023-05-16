رائد العزاوي: التحديات الأمنية والوضع الاقتصادي أهم الملفات أمام القمة العربية 32

أكد الدكتور راائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية بالعراق، أن القمة العربية 32 التي تعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية، في مقدمتها التحدي الأمني نتيجة الأوضاع في السودان وليبيا واليمن، والمخاطر التي تواجه سوريا.

وقال العزاوي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الملف الاقتصادي سيكون الملف الأبرز خلال أعمال تلك القمة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية

وأضاف أنه من المناسب في تلك القمة الحديث عن العمل العربي المشترك يليق بالتحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشيرا إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية مهمة للغاية، وأن تلك القمة ستحدد شكل العلاقة بين الدول العربية وسوريا في المستقبل.

وشدد على الأهمية الكبرى لملف التكامل الأمنى خلال أعمال القمة العربية في ظل وجود العديد من المخاطر التي تواجه الأمة العربية، أبرزها ما تعانيه المنطقة العربية اليوم من تهريب المخدرات والسلاح وانتقال الإرهابيين من بلد إلى بلد، وهو ما يحتم على القادة العرب وضع حلول لهذا المف في تلك القمة.