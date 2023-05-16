مقدما الحل.. استشاري يحذر من حالات الابتزاز الإلكتروني للأطفال

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الفترة الماضية شهدت انتشار حوادث ابتزاز لأطفال صغار بعمر 10 إلى 11 عاما من خلال التعرف على أشخاص أونلاين أثناء الألعاب الإلكترونية.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أنه من خلال تلك الألعاب الإلكترونية يتم تبادل الصور والضغط على الأطفال لالتقاط صور وفيديوهات لأفراد الأسرة لاستثمارها في منصات أونلاين وتحقيق كسب من عرضها اونلاين، أو فبركتها لابتزاز الأسرة بها.

وأكد خبير أمن المعلومات، على ضرورة متابعة سلوك الأبناء، لافتا إلى أن الانستجرام الذي يستخدمه الشباب الصغير للتواصل به ما يسمى رقابة أبوية؛ لمتابعة سلوك الأبناء في الشات لسرعة إنقاذه حال التعرض لأي مخاطر، لتيك توك لا يوجد عليه رقابة أبوية كباقي التطبيقات.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك تطبيق إلكتروني مجاني للهواتف الاندرويد يسمى " google family link"، يمكن ربطها بالإيميل للرقابة الأبوية على هواتف الأبناء.