10 هزات أرضية تضرب سوريا في 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 هزات أرضية تراوحت شداتها بين 1.4 و3.1 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكر مركز الزلازل في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت خمس هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 2.3 و3.1 وأربع هزات في لواء اسكندرون بقدر يتراوح بين 1.4 و2.9، وهزة جنوب غرب إدلب بقدر 2.1.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، أن الوضع الزلزالي في الوقت الحالي يسير بـ"اتجاه العودة" لما قبل 6 فبراير الماضي، وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا واسفر عن مقتل وإصابة الآلاف