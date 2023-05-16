أخبار الفن.. وفاة مخرج شهير بجلطة دماغية وتهشم سيارة مي سليم بعد تعرضها لحادث سيرة

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تمكن مسلسل اللعبة من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر بعد طرحة بعدة أيام عبر منصة شاهد vip .

وأحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرحة بأربعة حلقات .

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد فى دولة الإمارات يوم 20 من الشهر الحالي ، وذلك فى اطار سلسلة الحفلات التى تقوم بتقديمها خلال موسم الصيف .

وتبدأ سعر تذكرة حفل أنغام فى الامارات من 82.79 درهم اماراتي وهو ما يعادل 600 جنيه مصري ، لتصل الى 600 درهم اماراتي ، وهو ما يعادل مبلغ 5057.77 جنية مصري .

تعرضت الفنانة مي سليم إلى حادث سير ضخم ، خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس ، إلا أنها بخير ولم تصب بأي جروح أو كدمات .

ظهرت لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي مجتمعين قبل بدء فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان الاشهر ، حيث حرصوا على التقاط الصور معاً .

توفي خلال الساعات الماضية المخرج السوري الكبير هشام شربتجي عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد الإعلان عن الخبر.

وعانى المخرج الراحل هشام شربتجي خلال الأيام الماضية من آثار الجلطة الدماغية التى أصيب بها، رغم تأكيد ابنته المخرجة الشهيرة رشا شربتجي بدء تحسن حالته الصحية.

كشفت الفنانة سلوي عثمان عن رأيها فى ردود الافعال التى حققها مسلسل رمضان كريم 2 ، والذى عرض خلال شهر رمضان .

وقالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد : كان من الطبيعي أن يشعر المشاهد “ بالخضة " مع بداية عرض الحلقات خاصة مع اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول ، والاستعانة بشخصيات جديدة محببة ايضاً الى قلوب المشاهدين فى الجزء الثاني .