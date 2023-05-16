بلاش التعرض لـ الشمس هتوصل 40| الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الخميس المقبل، وقالت إن درجات الحرارة ستعود لـ المعدلات الطبيعية، لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أن درجات الحرارة ستنخفض بالنهار، و بالليل، وستتكون شبورة في الساعات الصباحية، و فترة الليل.

بلاش التعرض لـ الشمس

وطالبت المواطنين بـ ارتداء الملابس الشتوية في المساء، ولكن من الممكن ارتداء الملابس الصيفية في فترة النهار، وحذرت من التعرض المباشر لـ اشعة الشمس خلال هذه الفترة.

وتابعت :" اليوم هناك ارتفاع عن الأمس بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري إلى 34 درجة مئوية، و39 درجة بجنوب الصعيد، موضحة أن الطقس يكون حار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة أو دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، و جنوب البلاد ستسجل غدًا الأربعاء 40.