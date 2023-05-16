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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الموافقة عليها..

زراعة البرلمان توصي بزيادة 3 مليارات جنيه بموازنة الوزارة

صدى البلد

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي الجديد 2023/2024، بقيمة تقديرية بلغت نحو  4.081 مليار جنيه، مع التوصية بالموافقة علي توفير المبالغ المطلوبة  لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة اجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص مركز البحوث الزراعية المطلوب زيادة موازنته بمبلغ نحو 1.491 مليار جنيه، و نحو 200 مليون لهيئة الخدمات البيطرية، ونحو 889 مليون جنيه لديوان عام الوزارة ، ونحو 668 مليون جنيه لجهاز تحسين الأراضى.
وقال النائب هشام الحصرى،  أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

وقال الحصرى،  نستهدف من الموازنة الجديدة،  زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية و الخضر وشتلات قصب السكر  بالإضافة إلي مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التى تهاجم الزراعات الهامة، إلي جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل علي زيادة أجور العاملين.

استصلاح الاراضى التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل الاستراتيجية

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