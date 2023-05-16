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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد الأعمال النهائية لقرية التراث ومركز الرصد الأمني قبل مهرجان الهجن

فودة يتابع قرية
فودة يتابع قرية التراث

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وكذلك أعمال مركز الرصد الأمني، في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.
وقال "فودة"، إن القرية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وأشار المحافظ إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، منوها بأنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والمسجد ، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.
كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الاكسدة الطبيعية بمنطقة السفاري بالمدينة واعمال لاند سكيب والسور لموقع مشاهدة الطيور .


تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، الاعمال النهائية والاستعدادات لافتتاح مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

يرافقه القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة.

يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن 

فودة يتابع التراث والرصد

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اللواء خالد فودة محافظ مركز الرصد قرية التراث مهرجان الهجن المصري

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