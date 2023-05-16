هيام فاروق: مصر تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدا

انطلقت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وتشهد الجلسة النقاشية الثانية استمرار لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وبالتزامن معها تناقش لجنة السياحة قضية بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

قالت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،إن هناك عدة تحديات أولها ضعف القدرة التنافسية، وتراجع الخدمات السياحية، ولذا يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية لتحقيق الميزة التنافسية، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار على نحو يكفل حماية المنافسة، وإطلاق تطبيق إلكترونى للسياح يضمن المتابعة وحل المشكلات؛ مضيفة أن مصر تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدا، ولكن رغم ذلك حصة مصر من السياحة العالمية أقل من 1‎%‎.



و أشارت إلى أزمة تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتى تتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، والتى تتطلب تسليط الضوء على منتج السياحة العلاجية والبيئية، ومنتج سياحة العائلة المقدسة، والانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية؛ وأقترحت على الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاستعانة بالإحصائيات السياحية بشكل منتظم لتحسين المستوى.