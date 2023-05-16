إصابة سيدة وشابين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بإحدى عزب المنيا

أصيب شابان وربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بإحدى العزب التابعه لمركز المنيا بسبب لعب الأطفال فيما تم القبض على المتهم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول أحمد. م 22 عاما وعبد الرحمن. ع. أ 23 عاما ونجاة. س 50 عاما مصابين بجروح وكدمات واشتباه كسور.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين يقيمون بإحدى العزب التابعة لمركز المنيا، وأصيبوا خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال، وتم إلقاء القبض علي المتهم ويدعي "ض.ه"، وأخُطرت النياية العامة للتحقيق.