عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سيدة وشابين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بإحدى عزب المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب شابان وربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بإحدى العزب التابعه لمركز المنيا بسبب لعب الأطفال فيما تم القبض على المتهم  تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول أحمد. م 22 عاما وعبد الرحمن. ع. أ 23 عاما ونجاة. س 50 عاما مصابين بجروح وكدمات واشتباه كسور.

تحت شعار بالإبداع تحيا مصر.. افتتاح المعرض الابتكاري لكليات جامعة المنيا

ضمن الموجة 21.. إزالة 17 حالة تعد خلال حملات بمركزي المنيا وسمالوط

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين يقيمون بإحدى العزب التابعة لمركز المنيا، وأصيبوا خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال، وتم إلقاء القبض علي المتهم ويدعي "ض.ه"، وأخُطرت النياية العامة للتحقيق.

 

الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بالمنيا غرفة عمليات عمليات النجدة وربة منزل مشاجرة بين عائلتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

طلب عاجل من زوجة زيلينسكي إلى رئيس كوريا الجنوبية

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

موضوعات متعلقة

تحت شعار بالإبداع تحيا مصر.. افتتاح المعرض الابتكاري لكليات جامعة المنيا

ترشيحاتنا

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

بعد أنباء توقيعه لبيراميدز|تعرف على شروط يوسف أسامة نبيه للتجديد لـ الزمالك

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

بمشاركة حجازي.. الهلال يفرض التعادل على الاتحاد في الدوري السعودي

وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين

اعتداء على سيدة بمدينة بورفؤاد.. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

تعاون مع هنيدي وتراجع عن الاعتزال قبل موته|من هو الفنان الراحل فهد الحيان؟

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ