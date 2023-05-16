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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 17 حالة تعد خلال حملات بمركزي المنيا وسمالوط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل مراكز  محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

المنيا تواصل تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

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وقال اللواء ا.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من ازالة 4 حالات تعد الارض الزراعية واملاك الدولة خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ 21 منها 3 حالات بقرية بنى محمد سلطان وحالة أخرى بقرية تله.

وأكد على عدم التهاون والتصدي بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء مع رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

من جانبه أوضح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز وذلك ضمن الموجة الـ 21 بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة حرم الصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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