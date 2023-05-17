عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 قتلى.. هجوم يستهدف موكبًا أمريكيًا في نيجيريا |تفاصيل

علم أمريكا
علم أمريكا

تعرض موكب أمريكي للهجوم فى نيجيريا أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم موظفان من القنصلية الأمريكية وضابط شرطة، وفقًا لما ذكرته الشرطة المحلية والمسؤولون الأمريكيون.

ووقع الهجوم في ولاية أنامبرا الجنوبية الشرقية، حيث قالت قيادة شرطة أنامبرا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المهاجمين "قتلوا عنصرين من الشرطة واثنين من موظفي القنصلية الأمريكية وأضرموا النيران في جثثهم وسياراتهم".

وذكر البيت الأبيض والشرطة المحلية أن القتلى ليسوا مواطنين أمريكيين. 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي أن "قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا، لكن لم يصب أي مواطن أمريكي".

ولفت كيربي في تصريح له "ما يمكنني إخباركم به هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين".

وتابع "على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض القتلى، لكنني لا أريد أن استبق كثيرا موقفنا الحالي".

من جانبه، قال إكينجا توتشوكو، نائب مدير الشرطة ، إنه عندما رأى المهاجمون قوات الأمن "هربوا مع اثنين من عناصر الشرطة وسائق السيارة الثانية في القافلة". 

وأضاف "لم يكن هناك مواطن أمريكي في القافلة".

وقالت الشرطة إن قوات الأمن المشتركة "شرعت في عملية إنقاذ وإنقاذ في المنطقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن "أفراد البعثة النيجيرية يعملون مع أجهزة الأمن النيجيرية للتحقيق".

نيجيريا موكب أمريكي مواطنين أمريكيين البيت الأبيض أمريكيين القنصلية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

زلزالان في 72 ساعة بنفس التوقيت.. ماذا يحدث على السواحل الشرقية لمصر؟

محمد عبد العزيز: لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-5-2023

بعد تجربة تويتر.. ايلون ماسك يفجّر مفاجأة بالاستحواذ على شركة جديدة

تعرف على أسعار بروتون ساجا فى 2023

أقوى سورة تمنع العين والحسد .. الشعراوي يوضحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ