4 قتلى.. هجوم يستهدف موكبًا أمريكيًا في نيجيريا |تفاصيل

تعرض موكب أمريكي للهجوم فى نيجيريا أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم موظفان من القنصلية الأمريكية وضابط شرطة، وفقًا لما ذكرته الشرطة المحلية والمسؤولون الأمريكيون.

ووقع الهجوم في ولاية أنامبرا الجنوبية الشرقية، حيث قالت قيادة شرطة أنامبرا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المهاجمين "قتلوا عنصرين من الشرطة واثنين من موظفي القنصلية الأمريكية وأضرموا النيران في جثثهم وسياراتهم".

وذكر البيت الأبيض والشرطة المحلية أن القتلى ليسوا مواطنين أمريكيين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي أن "قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا، لكن لم يصب أي مواطن أمريكي".

ولفت كيربي في تصريح له "ما يمكنني إخباركم به هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين".

وتابع "على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض القتلى، لكنني لا أريد أن استبق كثيرا موقفنا الحالي".

من جانبه، قال إكينجا توتشوكو، نائب مدير الشرطة ، إنه عندما رأى المهاجمون قوات الأمن "هربوا مع اثنين من عناصر الشرطة وسائق السيارة الثانية في القافلة".

وأضاف "لم يكن هناك مواطن أمريكي في القافلة".

وقالت الشرطة إن قوات الأمن المشتركة "شرعت في عملية إنقاذ وإنقاذ في المنطقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن "أفراد البعثة النيجيرية يعملون مع أجهزة الأمن النيجيرية للتحقيق".