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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع بوحدات الإسكان الاجتماعي لترشيد الاستهلاك

صدى البلد

صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم توفير ٢٠٠ عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور ( حى الياسمين - حى القرنفل )، وجارٍ استكمال باقى الأحياء، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على  المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكي الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو ٤٦ طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.

الإسكان الاجتماعي الأسكان استهلاك المياه العدادات ترشيد استهلاك الوحدات السكنية

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