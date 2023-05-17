الشعب الديمقراطي: الدولة خصصت 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أننا نناقش سلسلة برامج الحماية الاجتماعية والاقتراحات، ويتم طرح جميع القضايا ومناقشتها بالحوار الوطنى، لافتا إلى أن الدولة خصصت للحماية الاجتماعية 529 مليار جنيه فى آخر ميزانية، مما يعنى أننا لأول مرة نزيد الدعم للحماية الاجتماعية نصف تريليون جنيه.



أضاف خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، نحتاج لجهود أكثر بتضافر كل جهود المجتمع، ولابد من معاونة وزارة التضامن الاجتماعى عن طريق الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والجمعيات التعاونية وسائر قوى المجتمع المدنى.



أوضح خالد فؤاد، أنه عندما نستعين بهذه القوى الجديدة من أجل أن تتضافر الجهود وتساند جهود الدولة فى توفير الحماية الاجتماعية فى البيئة التى يوجد بها الحزب أو الجمعية سيصبح هناك طفرات حقيقية.