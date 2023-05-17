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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محاضرات عن الاكتشافات الأثرية.. زاهي حواس يوقع كتاب توت عنخ آمون بأمريكا

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر وسقارة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتحدث زاهي حواس، عن الاكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر، وقال إنه جاري البحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، والبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، ويتم العمل أيضا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وأوضح زاهي حواس، تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار "حواس" إلى أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضح "حواس" أن اختيار دار الأزياء العالمية لمصر يؤكد أن مصر بلد الأمن و الأمان وأنها بلد تستطيع أن تنظم فعاليات دولية .

ووصف "حواس" عرض أزياء ديور على سفح الأهرامات بأنه مبهر جدا والإضاءة على الأهرامات تعطى شعور بالشموخ و عظمة الحضارة الفرعونية.

وأوضح "حواس" أن عرض أزياء ستيفانو ريتشي أمام معبد حتشبسوت تحدث عنه صحف عالمية عديدة و صور العرض أبهرت العالم، مؤكدًا أن مصر آمنة.

ووقع "حواس" كتاب توت عنخ آمون وسر مصر.

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