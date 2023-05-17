بالفراخ بدل اللحمة.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمذاق مميز

تعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات الشهية جدا وفى نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية ولكن مع الأسف تتعد من الوصفات الصعبة التى لا تستطيع جميع النساء تقديمها بمذاق احترافي

نقدم لكم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمذاق مميز؛ وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير الكوسة بالبشاميل:

كوسة مقطعة شرائح

ملح

فلفل اسود

سمن

بصل مقطع جوانح

صدور فراخ مقطعة شرائح

بيضة

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

قرفة

جنزبيل

ثوم مفروم

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل: