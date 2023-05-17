بالفراخ بدل اللحمة.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمذاق مميز

تعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات الشهية جدا وفى نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية ولكن مع الأسف تتعد من الوصفات الصعبة التى لا تستطيع جميع النساء تقديمها بمذاق احترافي
نقدم لكم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمذاق مميز؛ وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.
مقادير الكوسة بالبشاميل:
كوسة مقطعة شرائح
ملح
فلفل اسود
سمن
بصل مقطع جوانح
صدور فراخ مقطعة شرائح
بيضة
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة دقيق
قرفة
جنزبيل
ثوم مفروم
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل:
- فى طاسة على نار متوسطة حمري الكوسة مع الثوم المفروم ثم ضغي القليل من الماء واتركيهم حتى النضج.
- فى طاسة اخرى بها سمنة شوحى البصل مع الملح والفلفل الاسود والجنزبيل والقرفة ثم ضعي الفراخ وقلبيها حتى النضج.
- فى حلة صغيرة بها القليل من السمن شوحي الدقيق حتى يصبح لونه ذهبى وضيفي اللبن والملح والفلفل الاسود ونقلب جيدا وعندما تحصلي على القوام المناسب انزليه من النار واتركيه يبرد ثم ضيفي له البيضة وقلبي الخليط جيدا.
- قلبي الكوسة مع الفراخ وجزء من البشاميل ثم ضعيهم فى صينية مدهونة زبدة ومبطنة بالبقسماط المطحون وضعي على الوجه باقى البشاميل وادخلهيا فرن بدرجة حرارة 180 واخرجيها عند النضج وقدمى الكوسة بالبشاميل ساخنة