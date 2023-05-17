رئيس جامعة القاهرة يطالب بدعم إضافي 50 مليون جنيه في الموازنة الجديدة

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة قامت بحجم تمويل ذاتي ضخم في السنوات السابقة وتحملت عن موازنة الدولة ما يفوق 20 مليار جنيه، مؤكداً تقديره لجهود الدولة لدعم الجامعات والمستشفيات الجامعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الخشت: “نقدر جهود وزارة المالية، ونطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات، وقمنا برفع كفاءة المباني الأثرية، وفي الباب السادس، تبرعات الناس للمستشفيات مقدرش أصرف منها على المباني والإنشاءات”.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بالنسبة لمستشفى 500500، لولا دعم الرئيس السيسي ما وصلنا لما وصلنا له"، واستطرد: "جامعة القاهرة الدولية وأكبر مجمع طبي للأطفال تمويل ذاتي، لكن المستشفى الفرنساوي الذى يضم 350 سريرا، يحتاج إلى رفع كفاءة، وندفع مرتبات 20 مليون جنيه، ونحتاج إلى مبلغ 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى".

ووعد ممثل وزارة التخطيط بأن تتم دراسة طلب جامعة القاهرة بشأن إضافة 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى الفرنساوي، على أن تقدم الجامعة طلبا بالمبلغ وأسبابه وستتم دراسته في ضوء المتاح والاحتياجات.

وتضامن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع طلب رئيس جامعة القاهرة بدعم 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد"الفرنساوى"، مؤكدين أهمية المستشفى واستيعابها للعديد من المرضى من مختلف المحافظات.