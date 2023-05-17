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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن بالرغم من أن الأزمات مازالت مستمرة في سوريا واليمن وليبيا من دون حلا شاملاً ودون تسوية.

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أبو الغيط: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

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أبو الغيط يرحب بتوقيع القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إعلان جدة

وأضاف "أحمد أبو الغيط" خلال كلمته في فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة، أن هذه الأزمات حدث لها تجمد في وقت معين ولكن سرعان ما تم تحريكها مرة أخري وكان أول القرارات الهامة لحل هذه الأزمات هي عودة سوريا مرة أخري للجامعة.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن سوريا لها إسهاما حضاري بارز في هذه المنطقة علي مر تاريخها، وهي دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، والجميع يتطلع الي لتفاعل سوري بناءً وإيجابي مع هذه الحراك العربي لصالح شعبها.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الإجتماع الوزاري للقمة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية المنطقة العربية عودة سوريا للجامعة العربية

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