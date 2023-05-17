أبو الغيط: المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية مازالت تعاني آثار التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن بالرغم من أن الأزمات مازالت مستمرة في سوريا واليمن وليبيا من دون حلا شاملاً ودون تسوية.

وأضاف "أحمد أبو الغيط" خلال كلمته في فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة، أن هذه الأزمات حدث لها تجمد في وقت معين ولكن سرعان ما تم تحريكها مرة أخري وكان أول القرارات الهامة لحل هذه الأزمات هي عودة سوريا مرة أخري للجامعة.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن سوريا لها إسهاما حضاري بارز في هذه المنطقة علي مر تاريخها، وهي دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، والجميع يتطلع الي لتفاعل سوري بناءً وإيجابي مع هذه الحراك العربي لصالح شعبها.