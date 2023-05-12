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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعا إلى احترام تعهداته..

أبو الغيط يرحب بتوقيع القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إعلان جدة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، وذلك بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الأمين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

 

وأضاف أن أبوالغيط أشاد كذلك بالجهد السعودي الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.

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