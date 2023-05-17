نموذج إجابة سؤال النحو في امتحان عربي الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن على جميع محركات البحث.

نموذج اجابة امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة 2023 الرسمي الذي ستتم على أساسه عمليات التصحيح في كنترولات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، لم يتم الاعلان عنه حتى الان

ولكن على الجانب الآخر ينشر موقع صدى البلد نموذج اجابة امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة 2023 الغير رسمي الذي تم تداوله على فيس بوك وتليجرام اليوم

نموذج اجابة امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة 2023 - سؤال النحو

إجابة سؤال الاعراب :

التي : اسم موصول مبني في محل جر نعت

نفسه : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه

صدق : مضاف إليه مجرور بالكسرة

إجابة سؤال استخرج من الفقرة :

اسم فاعل وبين نوعه : صاحب - ثلاثي

اسم مفعول واعرابه : محترم - نعت مجرور بالكسرة

صيغة مبالغة وبين وزنها : سبَّاق - فعَّال

أجب بما هو مطلوب بين القوسين :

1 - الرجل شكور فضل ربه

2- المصري أكثر ارتقاءا من غيره

ضع من الفعل وعد اسم زمان واسم مكان في جملتين من انشائك

الزمان : الصباح موعد العمال

المكان : المصنع موعد العمال

القلم اسم آلة (قياسي - مشتق- جامد ) …. الاجابة جامد

جمع كلمة الحياة

جاء سؤال جمع كلمة الحياة في سؤال القراءة ضمن موضوع درس الحياة دقائق وثواني ، في امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، ومنح واضع الامتحان ، 4 اختيارات لسؤال جمع كلمة الحياة هي ( الحيات - الاحياء - الحيوات - الحيوانات )

وأكد معلمو اللغة العربية أن الاجابة الصحيحة لسؤال جمع كلمة الحياة الذي جاء في امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة هي الحيوات وهي جمع مؤنث سالم.