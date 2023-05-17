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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

عازف العود "يوسف عباس" بقبة الغورى وأمسية "فى حب مصر" بالأمير طاز

صدى البلد

يستضيف مركز ابداع  قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الخميس 18 مايو حفل لعازف العود "يوسف عباس"، يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من تأليفه ،بالإضافة إلى عدد من اجمل الحان اغاني: كوكب الشرق ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة عازف البيانو مفدى هانى، ابرام سمير على الباص جيتار، وايقاعات محمد شبل.
 

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وفى السابعة مساءً يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز أمسية شعرية غنائية بعنوان "فى حب مصر" مع الشاعر والاعلامي أسامة سمير، تتضمن الأمسية مجموعه من الأغاني الوطنية أداء الأصوات الشابه:  ملك، هشام صالح ومحمود نصار منها: "يا بلادى يا بلادي بحبك يابلادى"، " تتحب واللهي" ، "مصر التي في خاطرى"، " بتعبد في محرابك"، "مصر جميله " ،" و" عظيمة يامصر"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها " تلات سلامات"، "سيرة الحب"، و"من حبي فيك يا جاري".

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