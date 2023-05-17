فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس على هذا الرابط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس - وهي مدرسة دولية حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية للمرحلة الابتدائية ، عن قبول رغبات التحويل على موقع المدرسة للعام الدراسي 2023/2024 .

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، إن باب التحويل مفتوح لعدد محدود من الاماكن بالصفوف الاتية :

*pyp4 وهو ما يعادل الصف الاول الابتدائى .

*pyp8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائى .

وذلك بالتسجيل على موقع المدرسة eis-tagamo3

وأضاف المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التحويل من خلال الضغط على :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSePhuZKA6v.../viewform...

وأكدت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أن باب التحويل سيظل مفتوحا خلال الفترة من 17مايو وحتى 31 مايو2023 - علما بأنه لن يتم فتح الموقع مرة اخرى لهذه الصفوف الا فى هذه المواعيد المعلنه.

وشددت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، على أنه يجب الالتزام بالتالى :

التأكد من ان جميع البيانات المدخلة بالاستمارة على الموقع صحيحة، وأي بيان يتم إدخاله بصورة خاطئة أوغير مطابقة للمستندات التي سيتم تقديمها لاحقل للمدرسة، يسقط حق ولى الأمرفي استكمال إجراءات التقديم والقبول لنجله ولا يحق له الاعتراض على ذلك.

الايميل المسجل في الاستمارة يجب أن يكون Gmail الخاص بولى الامر ولا يتبع جهة عمله ويستخدمه بصفه يومية ومكتوب بطريقة صحيحةوليس به أخطاء كتابية . مع الخذ في الاعتبار أن هذا الايميل هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع ولى الامر لتنفيذ ما سيطلب منه في الوقت المحدد. سيتم التواصل مع المتقدمين على الايميل Gmail المسجل بالاستمارة فقط ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين، ويجب متابعة صفحة الفيس بوك للمدرسة والبريد الالكتروني Gmail يوميا للاطلاع على التعليمات والمستجدات اول بأول.

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، أنه سيتم تسليم ملف الطالب والأوراق المطلوبة لشئون الطلاب بالمدرسة بدءا من يوم الأحد 21 مايو2023 حتى يوم الأربعاء 31 مايو 2023، ولن يقبل أي تسليم للأوراق بعد هذا اليوم، شريطة التسجيل مسبقا على الموقع الالكتروني.

الأوراق المطلوبة للتحويل لـ المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

- بيان النجاح للمتقدمين لـ PYP 8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائي وما نقصده هو بيان النجاح للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023.

- اثبات القيد للمتقدمين لـ PYP4 وهو ما يعادل الصف الأول الابتدائي.

- صورة من الولاية التعليمية أو توكيل رسمي في حالة غياب الاب.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة (مع الاطلاع على الأصل).

- عدد 1 صورة شخصية ٤*٦ للطفل.

- صورة بطاقة كلا من الأب والأم.

- دوسيه بلاستيك مغلق مكتوب عليه اسم الطالب يشتمل على جميع الأوراق.

وأكدت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أنها غير مسئولة عن تسلم أي أوراق بعد هذا التاريخ الأربعاء 31 مايو 2023، حتى وإن كان ولى الأمر مسجل الاستمارة على الموقع الالكتروني وسيستبعد نهائيا من المتقدمين وسيفقد ولى الأمر فرصه التقدم لنجله / لنجلته للمدرسة.

وأشارت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، إلى أنه في حالة تجاوز الطالب لاختبارات التقدم لمدرستنا، يشترط حضور ولى الأمر شخصيا بناءا على الولاية التعليمية في خلال الايام التي ستحدد لاحقا ولا يجوز الانابة الا بتوكيل رسمي وفي حالة عدم الحضور واستكمال الإجراءات بنفسه يعد ذلك تنازلا عن التقديم للمدرسة للعام الدراسي 2023/2024