عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس على هذا الرابط

المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس - وهي مدرسة دولية حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية للمرحلة الابتدائية ، عن قبول رغبات التحويل على موقع المدرسة للعام الدراسي 2023/2024 .

وقالت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، إن باب التحويل مفتوح لعدد محدود من الاماكن بالصفوف الاتية :

*pyp4 وهو ما يعادل الصف الاول الابتدائى .

*pyp8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائى .

وذلك بالتسجيل على موقع المدرسة eis-tagamo3

وأضاف  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التحويل من خلال الضغط على :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSePhuZKA6v.../viewform...

 

وأكدت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أن باب التحويل سيظل مفتوحا خلال الفترة من 17مايو وحتى 31 مايو2023 - علما بأنه لن يتم فتح الموقع مرة اخرى لهذه الصفوف الا فى هذه المواعيد المعلنه.

وشددت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، على أنه يجب الالتزام بالتالى :

  • التأكد من ان جميع البيانات المدخلة بالاستمارة على الموقع صحيحة، وأي بيان يتم إدخاله بصورة خاطئة أوغير مطابقة للمستندات التي سيتم تقديمها لاحقل للمدرسة، يسقط حق ولى الأمرفي استكمال إجراءات التقديم والقبول لنجله ولا يحق له الاعتراض على ذلك.
  • الايميل المسجل في الاستمارة يجب أن يكون Gmail الخاص بولى الامر ولا يتبع جهة عمله ويستخدمه بصفه يومية ومكتوب بطريقة صحيحةوليس به أخطاء كتابية . مع الخذ في الاعتبار أن هذا الايميل هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع ولى الامر لتنفيذ ما سيطلب منه في الوقت المحدد. سيتم التواصل مع المتقدمين على الايميل Gmail المسجل بالاستمارة فقط ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين، ويجب متابعة صفحة الفيس بوك للمدرسة والبريد الالكتروني Gmail يوميا للاطلاع على التعليمات والمستجدات اول بأول.

 

وأوضحت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، أنه سيتم تسليم ملف الطالب والأوراق المطلوبة لشئون الطلاب بالمدرسة بدءا من يوم الأحد 21 مايو2023 حتى يوم الأربعاء 31 مايو 2023، ولن يقبل أي تسليم للأوراق بعد هذا اليوم، شريطة التسجيل مسبقا على الموقع الالكتروني. 

 الأوراق المطلوبة للتحويل لـ  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس 

 

- بيان النجاح للمتقدمين لـ PYP 8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائي وما نقصده هو بيان النجاح للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023.

- اثبات القيد للمتقدمين لـ PYP4 وهو ما يعادل الصف الأول الابتدائي.

- صورة من الولاية التعليمية أو توكيل رسمي في حالة غياب الاب.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة (مع الاطلاع على الأصل).

- عدد 1 صورة شخصية ٤*٦ للطفل.

- صورة بطاقة كلا من الأب والأم.

- دوسيه بلاستيك مغلق مكتوب عليه اسم الطالب يشتمل على جميع الأوراق.

وأكدت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أنها غير مسئولة عن تسلم أي أوراق بعد هذا التاريخ الأربعاء 31 مايو 2023، حتى وإن كان ولى الأمر مسجل الاستمارة على الموقع الالكتروني وسيستبعد نهائيا من المتقدمين وسيفقد ولى الأمر فرصه التقدم لنجله / لنجلته للمدرسة.

وأشارت  المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، إلى أنه في حالة تجاوز الطالب لاختبارات التقدم لمدرستنا، يشترط حضور ولى الأمر شخصيا بناءا على الولاية التعليمية في خلال الايام التي ستحدد لاحقا ولا يجوز الانابة الا بتوكيل رسمي وفي حالة عدم الحضور واستكمال الإجراءات بنفسه يعد ذلك تنازلا عن التقديم للمدرسة للعام الدراسي 2023/2024

المدرسة المصرية الدولية المدرسة المصرية المصرية الدولية المدرسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

ترشيحاتنا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ