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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يشاركون في مسابقة "Triple S" بهندسة المطرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت كلية التكنولوجيا و التعليم جامعة حلوان بمسابقة تريبل s الهندسية و ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور عمرو عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتقام بالتعاون  مع أسرة طلاب من أجل مصر– جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد الاسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وتحت إشراف مؤسس المسابقة دكتور محمد حلمي بكلية الهندسة بالمطرية، ومسئول الأسرة الأستاذ ياسر الجبالى ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان. 

 

وأقيمت المسابقة على أسس ومعايير عالمية ‏بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية من أقسام (الهندسة الإنشائية - الهندسة المعمارية - الهندسة الميكانيكية – ميكاترونيكس – سيارات) وذلك  بهدف تعزيز روح التنافس بين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتنمية المواهب والمهارات وتقليل الفجوة بين الدراسة والحياة العملية بعد  التخرج.

وتنقسم المسابقة إلى عدة أقسام وهي (مسابقة تصميم و إنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات و الابتكارات العلمية)، وتم تقييم الفرق المشاركة عن طريق لجان التحكيم المكونة من نخبة من أساتذة الهندسة بالكلية.


وجاء فريق learn to teach المشارك بالمسابقة من الكلية والذى تميز من ضمن افضل 5 مشريع 
تحت اشراف دكتور محمد جوده استاذ التحكم الالى.  

ويتكون اعضاء الفريق من الطلاب : صهيب اشرف،عيد سامى ،طه عبدالعال ،ماجده احمد ،سلمى جمعة . 

وشاركو  فى مسابقة الاختراعات و الابتكارات العلمية  ، بعنوان (Application of Renewable Energy, and The internet of Things in Automatic Irrigation) تطبيقات الطاقة المتجددة وانترنت الاشياء فى الرى الآلي،  توفير عماله ، توفير وقت ، توفير طاقه التقليده ، توفير مياه ، تحكم دقيق فى عمليه الرى للوصول لافضل منتج ، عن طريق مراقبة التربة والجو عن طريق  كختز الكنترول. 
 

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذه المسابقات دائما ما تسهم في تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب.
 

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب من خلال تنظيم العديد من المسابقات العامة مثل مسابقة Triple S ، مبينًا أن هذه المسابقة تهدف لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

Triple S أسرة طلاب من أجل مصر الإبتكارات العلمية Jobs Education

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