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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تدرس المطالبة بتعويض عن خسائرها في بنك كريدي سويس

صدى البلد

قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الاربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار والذي يعد ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، درس السعي للحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدها بسبب صفقة الاستحواذ على البنك السويسري.

وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الطعون القانونية على صفقة الإنقاذ المدعومة من الحكومة السويسرية.

وأضاف المصدران أن صندوق الثروة السيادية القطري طلب المشورة القانونية عما إذا كان يحق له مطالبة السلطات السويسرية بالتعويض.

تأتي تلك الخطوة من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد بيع كريدي سويس قسرا إلى مجموعة يو.بي.إس بمبلغ يقل كثيرا عن قيمته السوقية.

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وكان قد رفض البرلمان السويسري يوم الأربعاء حزمة إنقاذ لبنك كريدي سويس تضمنت ضمانات مالية بقيمة 109 مليار فرنك سويسري (120.87 مليار دولار) في تصويت رمزي إلى حد كبير حيث لا يمكن إلغاء التزام الحكومة ، الذي تم تقديمه باستخدام قانون الطوارئ، بحسب وكالة رويترز الإخبارية .

وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ في البرلمان في وقت سابق ،يوم الأربعاء، بأثر رجعي على الإجراءات ، فقد رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعد التصويت ضدها بالفعل أمس يوم الثلاثاء.

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