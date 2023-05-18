تنفيذ المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب بسيناء بعنوان "بلدي أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء، المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب تحت عنوان : " بلدي أمانة " ، والتي استهدفت ٢٣ منطقة وحي بمراكز : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل والحسنة بإجمالى ٢٥٠٠ زيارة مستهدفة عدد (٣١٨٥) سيدة وعدد (٢٧٣) رجلا وعدد (٤٦٦) طفلا .

وأكدت احسان داود غالي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع المجلس بشمال سيناء أنه ‏شارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات .. علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار ، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

النظرة الإيجابية:

حيث تهدف حملة طرق الأبواب لى رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية، وذلك بتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

واكدت ان نشاط الحملة شمل مناطق وقرى : عاطف السادات ، العبور ، حي الشوربجي ، آل عروج ، وسط المدينة ، حي السمران ، حى الصفا ، ضاحية الجيش ، كرم أبو نجيلة ، أبوطويلة ، الشيخ زويد ، بغداد ، الجفجافة ، الحسنة ونخل، وقاطية ، مصفق ، التلول ، حي التعمير ، حى الكفاح ، الروضة ، النصر ، بالوظة .

ولفتت غالي ، إلى أنه سيتم انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب ، بعدد من قرى ومناطق محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.