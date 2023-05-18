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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يمثل حدوتة مصرية.. خالد النبوي يكشف سر اختيار شخصية الإمام الشافعي

خالد النبوي
خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونها حدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرين على هواهم الشخصي. 

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها  مثل "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالاضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًا جغرافيًا.  

 

خالد النبوي والإمام الشافعي 

أضاف خالد النبوي خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الامام الشافعي هو مثل حي على التطبيق اليومي لتعاليم الاسلام وأن الاسلام هو دين المحبة والتسامح والانسانية  والديموقراطية. 

واصل خالد النبوي: "هو الرجل الحر العالم المفكر والاديب والشاعر والفنان المدرس الذي  قال مايفكر فيه وفعل مايقوله، هذه أمور بسيطة تجيب عن سر حرصي على تقديم تلك الشخصية، وبفت نظري أنه الوحيد بين الائمة الذي لديه ديوان شعر ويمثل  منهج للحياة وكان هذا مدخل أدائي للدور  لأن الجانب الفقهي بحر ليس له نهاية كان التحدي الأول".

كشف خالد النبوي، أنه في باديء الأمر شعر بقلق شديد لانه كان يرغب أن يكون العمل في موسم رمضان 2024 نظرا  لعمق الشخصية وجوانبها الذي يحتاج لدراسة    متعمقة بشدة، قائلاً : "قلقت  وقلت ماقدرش أعمله في رمضان 2023 وكان نفسي يبقى في موسم  2024، لكن المنتج محمد السعدي رفض وأصر أن لايقدم هذا الدور غيري وذلك عندما أبديت قلقي من تقديمه في موسم عام 2023 حيث طلبت أن يؤجل لانه يحتاج لوقت طويل لدراسة والتعمق في هذه الشخصية العظيمة". 

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