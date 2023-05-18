فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي تضع محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي التونسي، ضمن العناصر التي نالت اعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يسعى لبناء فريق قوي للغاية وسيعمل على ضم صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، ومارسيل كولر يدرس إمكانية التعاقد معه، وياسين الميكاري محلل الأداء سيقوم بتقديم تقرير كامل عنه للمدير الفني".

وأضاف: "كولر وافق على إعارة رأفت خليل ومحمد أشرف في الموسم المقبل، ورغم إشادة مارسيل كولر بهما، لكن طلب منحهما فرصة اللعب في الدوري لاكتساب الخبرات".

وواصل: "أحمد ابوالوفا، المعد النفسي بالنادي الأهلي يسعى لتجهيز علي لطفي نفسيا لخوض المباريات المقبلة، حيث عقد عدة جلسات مع الحارس مؤخرًا بعدما تأكد غياب الشناوي عن لقاء الترجي وعدد من مباريات الدوري".