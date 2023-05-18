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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلطة الطيران تستقبل وفدا من عمان لتعزيز تبادل الخبرات

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني

استقبل الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري وفداً من هيئة الطيران المدنى بسلطنة عُمان، في إطار جهود وزارة الطيران المدني نحو تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والإفريقية والأسيوية في مجال التدريب وتبادل الخبرات بمجال الطيران المدني.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء التعاون  المشترك بين الجانبين من أجل الإرتقاء بالممارسات المطبقة في مجال النقل الجوى وفقًا لأعلى المستويات والمعايير العالمية فضلا عن تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التى تواجه مشروع أنظمة معلومات مسبقة عن الركاب من خلال تفعيل مركز يختص بهذه المنظومة ( APP/ PNR ) وتذليل كافة الصعوبات المتعلقة بإجراءات التعامل مع المسافرين  وعرض دور التقنيات المستخدمة وآلية الربط مع شركات الطيران بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالتعامل مع الركاب ومكافحة التهريب .

وخلال الزيارة رحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران بالوفد العُماني مشيرًا أنه في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدائم مع مختلف الجهات العربية والدولية  المعنية بصناعة الطيران المدني بما يحقق الإستفادة المثلى في مختلف أنشطة النقل الجوى ويعزز العمل المشترك ين سلطة الطيران المدنى المصري وجميع الدول وفقًا لمتطلبات ومعايير الطيران المدني الدولية.

هذا وقد تضمنت الزيارة استعراض إمكانيات مركز معلومات المسافرين والإجراءات المتعلقة بالتعامل معهم وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة وكذلك آلية الربط والتواصل مع شركات الطيران وكيفية التعامل مع شركات الطيران التي لا تمتلك أنظمة تدعم إرسال المعلومات المسبقة للركاب فضلا عن استعراض اللوائح والقوانين التنظيمية التي يعمل في ضوءها المركز  وآلية التنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن التعامل مع المسافرين الممنوعين من دخول البلاد بالإضافة إلى إبراز دور المركز في مكافحة تهريب البشر وغيرها من الجرائم والأحداث المستجدة عالمياً.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادته بهذه الزيارة لما وجده من ترحيب وتدعيم من الجانب المصرى حيث أشادوا بالتنسيق الكامل بين البلدين فى مجال النقل الجوى واصفين إياه بالعمل المثمر  الذي يعزز استفادة الجانب العماني من المختصين المصريين المعنيين بتشغيل وتنفيذ هذه المنظومة خاصة وأن مصر  لها السبق في تطبيق هذا النظام وكذلك الإطلاع على الخبرة المصرية خلال تجربتهم لاستخدام هذه الأنظمة بما يكفل تفادي أى  صعوبات تشغيلية وفنية قد تواجههم في مجال مشروع المعلومات عن المسافرين ومواجهة التحديات خلال تطبيق هذا النظام  والوقوف على آليه حلها، خاصة وأن سلطنة عمان قد أنتهت من تنفيذ أعمال تطوير هذا المشروع من خلال تفعيل مركز يختص بالمعلومات المسبقة عن المسافرين .

 

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