محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. فيديو وصور

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدن بنها وكفر شكر وطوخ يرافقه سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ ومرافقوه سير اعمال الإمتحانات حيث يؤدى 99 الف طالب وطالبة اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء داخل 431 لجنة على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الإمتحانات ، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالاضافة الى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.



وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات، واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.



واوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه يتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.



وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى.

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