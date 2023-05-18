من بينها مصر.. 6 دول أفريقية تعرض وساطتها لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، ترحيبها بقرار القادة الروس والأوكرانيين باستضافة مجموعة من الدول الأفريقية التي تسعى إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت جنوب أفريقيا في بيان لها اليوم، إن حكومة جنوب أفريقيا تشعر بالتشجيع من الطريقة التي رحب بها الرئيسان الروسي والاوكراني بالمبادرة وموافقتهما الفورية على استقبال رؤساء الدول الأفريقية، في كل من موسكو وكييف.

وأضاف البيان، "تعترف الحكومة كذلك بالدعم الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى المبادرة، مؤكدة على التزام جنوب أفريقيا بمواد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ القائل بأن على جميع الأعضاء تسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.

وأشارت بريتوريا إلى أنها تؤيد المبدأ القائل بأنه ينبغي للأعضاء الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول الأخرى.‏

‏ودعت حكومة جنوب أفريقيا المجتمع الدولي إلى بذل جهد عاجل لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا ومنع وقوع المزيد من الضحايا.‏

و‏في 16 مايو الجاري، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن الحكومتين الروسية والأوكرانية اتفقتا على استضافة وفد أفريقي للسعي إلى تسوية سلمية للنزاع.

وكان رامافوزا يتحدث نيابة عن مجموعة من 6 دول أفريقية، وهم مصر وجمهورية الكونغو والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا، والمشاورات جارية الآن بشأن الجدول الزمني للرحلة.

ومن جانبه، قال المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، زين دانجور، في وقت السابق، إن وفدا يتألف من رؤساء الدول الأفريقية الست المعنية مستعد لبدء مهمته في أوائل يونيو القادم، ومن المقرر أن تزور البعثة الأفريقية أولا يومين في كييف، ثم موسكو.‏