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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل الأزمة.. روسيا تعلن استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات بشأن السودان

روسيا والسودان
روسيا والسودان

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة في السودان، وإذا لزم الأمر، توفير منصة للمفاوضات.

وقال بوجدانوف، على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي: "نحن نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. يجب عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ونحن مستعدون للمساعدة في ذلك".

وتعليقًا على استعداد روسيا، لتوفير منصة للمفاوضات بين أطراف النزاع في السودان، قال بوجدانوف: "إذا لزم الأمر، فنحن دائمًا على استعداد”.

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وقال بوجدانوف، إنه لا توجد حاجة لإجلاء جديد للروس من السودان.

واضاف: "إذا لزم الأمر. حتى الآن لا توجد مثل هذه الحاجة. سنتصرف وفقا للوضع. هناك دائما إجلاء وإجلاء إضافي وإجراءات أمنية أخرى في الاحتياط. القضايا الأمنية أولوية مطلقة بالنسبة لنا”.

بوجدانوف روسيا السودان

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