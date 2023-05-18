أسعار الذهب الـ5 أيام الماضية .. انخفاض ملحوظ لجميع أعيرة المعدن الأصفر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنون، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيها
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيها
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيها
سعر الذهب أمس الاربعاء في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,560 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,347 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,240 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,920 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,493 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,280 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 78,550 شراء 79,616 جنيها
الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,920 جنيها
الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,560,000 جنيها
سعر الذهب الثلاثاء الماضي
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,617 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,399 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,290 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,963 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,527 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,309 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 80,327 شراء 81,393 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,320 جنيها
الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,617,143 جنيها
سعر الذهب الاثنين الماضي
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 80,682 شراء 81,393 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 جنيها
الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيها
سعر الذهب الاحد الماضي
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها
سعر الذهب في مصر
الاالاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها
الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.