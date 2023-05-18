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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استحداث مادة الهوية الوطنية وإحياء قصور الثقافة.. أبرز مقترحات تنسيقية الأحزاب

جلسة الحوار الوطنى
جلسة الحوار الوطنى

قالت هند عبد الغفار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النظام العالمي الجديد يعمل على إفراغ الهوية الوطنية لدى الشباب.

وحذرت خلال كلمتها بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، من انسياق الشباب وراء ثقافات الغرب وضعف الدور الرقابي والتربوي للاسرة المصري، وغياب وضعف العادات والتقاليد والقيم، بجانب شعور بعض الفئات المجتمعية في مصر بالتهميش.

وذكرت أن هناك جيل من الشباب أصبح لا يعتز بهويته وعلينا العمل وخلق جيل من الشباب ، مشددة على ضرورة استحداث مادة الهوية المصرية في التعليم العالي وما قبله، ودمج الشباب داخل المجتمع بشكل أكثر فاعلية، ودمج الأهالي داخل المحافظات الحدودية، بجانب إحياء قصور الثقافة.

الهوية الوطنية النظام العالمى الجديد الشباب لجنة الثقافة والهوية الوطنية المحور الاجتماعي

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