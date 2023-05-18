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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني في الامتحانات

وزير التعليم في أسوان
وزير التعليم في أسوان اليوم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهات عاجلة ، بضرورة متابعة لجان الغش الإلكترونى بالإدارات التعليمية .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في الامتحانات ، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

وكان قد  تابع اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.


عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وآخر مستجدات مسابقة 30 ألف معلم.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفى عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وياسين عبد الصبور محمد نقيب المعلمين بالمحافظة.

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