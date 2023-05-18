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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع بريطانيا : استخدام صواريخ ستورم شادو في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ “ستورم شادو” بعيدة المدى التي قدمتها بريطانيا.

وقال والاس، في مؤتمر صحفي، “كل ما يمكنني قوله هو أنني أفهم أنه تم استخدامه منذ أن أعلنا انتشاره في أوكرانيا، لكنني لن أخوض في مزيد من التفاصيل”.

وفي وقت سابق، ادعت روسيا أنها أسقطت أول  صاروخ ستورم شادو الذي قدمته المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية،  إنها أسقطت صاروخ كروز وكذلك صواريخ “هيمارس” الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت المخابرات البريطانية إن الدفاعات الجوية لفلاديمير بوتين تعرضت "للخطر" في هجوم على قاعدة جوية روسية على بعد 150 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

وزير الدفاع البريطاني ستورم شادو بريطانيا أوكرانيا

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