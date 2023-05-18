السيناريو الكوري .. أمريكا تصدم أوكرانيا وتستعد لتجميد الحرب

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس تجميد الصراع في أوكرانيا في المستقبل المنظور بدلا من الضغط من أجل انتصار كييف.

وقال ثلاثة موظفين ومسؤول أمريكي سابق، لـ”بوليتيكو”، إن “مواجهة طويلة الأمد منخفضة الكثافة تجري مناقشتها حاليا في البيت الأبيض”.

وقارن المسؤول السيناريو المحتمل بكيفية انتهاء الحرب الكورية في أوائل 1950 بهدنة، حيث لم يكن هناك اتفاق سلام رسمي، وتطالب كل من بيونج يانج وسيول بالسيادة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها، مع منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الجزأين.

وقال المصدر: “التوقف على غرار كوريا هو بالتأكيد شيء تمت مناقشته من قبل الخبراء والمحللين داخل وخارج الحكومة. إنه أمر معقول، لأن أيا من الطرفين لن يحتاج إلى الاعتراف بأي حدود جديدة والشيء الوحيد الذي يجب الاتفاق عليه هو التوقف عن إطلاق النار على طول خط محدد”.

وأوضح أن الفوائد التي ستعود على الولايات المتحدة تتمثل في أن الصراع المجمد سيكون أقل تكلفة بالنسبة للدول الغربية ويجذب انتباه الجمهور بشكل أقل، وبالتالي ضغط أقل لمساعدة كييف.

وأشار إلي أن أوكرانيا ستظل متحالفة مع واشنطن وستواصل تحويل جيشها إلى معايير الناتو ، حيث تسعى للانضمام إلى الكتلة يوما ما.

ولفت السيناريو الكوري لأوكرانيا انتباه وسائل الإعلام في يناير، بعد أن ادعى أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي في البلاد، في مقابلة أن موسكو أرسلت مسؤولا كبيرا إلى العواصم الأوروبية للترويج له.