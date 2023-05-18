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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حجازي: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لضخ دماء جديدة بالوزارة

رضا حجازي
رضا حجازي

 أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا ارتقاء للعملية التعليمية دون الارتقاء بالمعلم، إذ أن تطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية على تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنه من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة الكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مبادرة السيد الرئيس لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رؤية الوزارة تستهدف اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

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