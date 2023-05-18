فريق سان دييجو ينضم للدوري الأمريكي لكرة القدم MLS

أعلن مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS دون جاربر رسمياً اليوم سماح MLS بإضافة الفريق رقم 30 بالدوري، فريق سان دييجو. الفريق الجديد سيبدأ اللعب في MLS اعتباراً من عام 2025.

ويمتلك نادي سان دييجو الذي يلعب في MLS السيد محمد منصور، رجل الأعمال المصري والمستثمر المتميز الذي يتمتع بعلاقات عالمية وطيدة في رياضة كرة القدم.

يشارك منصور في ملكية النادي مجموعة Right to Dream التي يستحوذ عليها منصور عبر مؤسسها توم فيرنون وعضو مجلس إدارتها دان ديكنسون، بالإضافة لقبيلة سيكوان المحلية في سان دييجو، وماني ماتشادو نجم فريق سان دييجو بادريس للبيسبول. ويتولى الإداري الرياضي المرموق توم بين منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وتكفل الصفقة أن يكون نادي سان دييجو هو الأغلى في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS وأحد أغلى 10 أندية كرة قدم على مستوى العالم.

سيلعب فريق سان دييجو في ملعب سنابدراجون، الذي تم افتتاحه في عام 2022 ويتسع لـ 35 ألف متفرج. وسيحتضن الملعب في يوليو المقبل مباراة نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2023.

محمد منصور هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Man Capital لإدارة الاستثمار ومقرها لندن، والتي تمتلك Right to Dream (RTD)، مجتمع كرة القدم العالمي للأكاديميات والأندية، والشريك العالمي الذي يملك طرق مبتكرة لاكتشاف المواهب ورعايتها.

تأسست Right to Dream في غانا عام 1999، وكانت مهمة الأكاديمية المساهمة في تطوير الشباب والفتيات الموهوبين في كرة القدم فنياً وتعليمياً. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية، وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

تمتلكRight to Dreamحالياً أندية وأكاديميات فيمصر وغانا والدنمارك، والآن ينضم للمجموعة نادي سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

طورتRight to Dream العديد من اللاعبين العالميين الذين لعبوا على أعلى مستوى سواء بالأندية أو المنتخبات، وشاركوا بالمسابقات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم FIFA، بما في ذلك سبعة خريجين للأكاديمية مثلوا بلدانهم في كأس العالم 2022 بقطر. تدير Rightto Dream نادي الدوري الدنماركي الممتاز نوردشيلاند، وهي التجربة التي حظت بإعجاب وتقدير عالميين.

تتواجد Right to Dream في مصر منذ عام 2021، وكانت النواة التي بدأ بها محمد منصور توسيع الاستثمارات عالمياً.

تهدف الاستثمارات الرياضية الخارجية منح المواهب المصرية فرص أفضل للظهور والتنمية، فوجود أكثر من نادي تابع لـ Right to Dream في أكثر من دولة هو نجاح للاستثمارات المصرية وفرصة لتنمية ونشر المواهب مما سيعود بالفائدة على المنتخبات المصرية في المستقبل، حيث ستساهم في تقديم جيل متميز رياضيا ولديه وعي وثقافة وقادر على تحقيق ذاته من خلال فرص التعليم التي تتيحها المنظومة، حيث ان أحد أهم أهدافها منح المزيد من الفرص الاحترافية والتعليمية للموهوبين في مصر من اجل مستقبل افضل للكرة المصرية والشباب المصري بشكل عام، من خلال امدادهم بأفضل فرص التعليم والتدريب والتكيف مع الحياة المعاصرة من خلال الاحتكاك بالمواهب والخبرات العالمية التي تتيحها مجموعة منصور.

تمتلك Right to Dream في مصر أكاديمية لكرة القدم للشباب والفتيات، كما تستحوذ على نادي توت عنخ آمون للرجال والسيدات. يشارك فريق السيدات بالنادي ضمن الدوري الممتاز وتوج هذا العام ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وقال محمد منصور "لم يكن بإمكاننا أن نكون أكثر حماسًا للشراكة مع قبيلة سيكوان لجلب الدوري الأمريكي لكرة القدم لمجتمع وجماهير كرة القدم في سان دييجو. هذه فرصة حقيقية لخلق إرث قوي ودائم للمدينة والمنطقة. نتطلع إلى نقل النهج الفريد والخبرة الاستثنائية في كرة القدم اللتين تملكهما Right to Dream إلى سان دييجو وMLS من خلال تقديم فوائد ملموسة للمجتمع. نتطلع إلى فتح الأبواب واكتشاف المواهب ورعايتها من جميع أنحاء المقاطعة وخارجها."

وأضاف منصور "لدينا طموح كبير في المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة حول العالم وخاصة في بلدي مصر، لنضمن مستقبل أفضل لكرة القدم والشباب في مصر وكل انحاء العالم. شعارنا من حقك ان تحلم وحلمنا هو المساهمة بشكل كبير في تنمية وتطوير الجيل القادم من الشباب"

ويعد استثمار محمد منصور وRight to Dream في الدوري الأمريكي MLS وخاصة في نادي سان دييجو لحظة فخر للرياضة المصرية.

أن يملك مستثمر مصري فريقاً بهذا الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن التواجد المصري على المحفل الرياضي والكروي العالمي أمر مهم للغاية، وهو ما يقوم به السيد محمد منصور حالياً سواء في أفريقيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مفوض MLSدون جاربر"يسعدنا أن نرحب بسان دييجو في الدوري الأمريكي لكرة القدم كفريقنا رقم 30. اعتقدنا لسنوات عديدة أن سان دييجو ستكون سوقًا رائعًا لـ MLS نظرًا لطاقتها الشابة وتنوعها الكبير، وحيث تعد كرة القدم جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لكثير من الناس

من جانبه أعرب محمد وصفي الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر عن فخره بهذه الخطوة قائلاً "بصفتي مصريًا، أشعر بالفخر الشديد بأن رئيس مجلس الإدارة صاحب الرؤية، السيد محمد منصور، سيمتلك ناديًا في واحدة من أسرع الدوريات نموًا في العالم".

وأضاف وصفي "على المستوى الاحترافي، وجود نادي بحجم وقيمة سان دييجو جزءًا من مجتمع Right to Dream جنبًا إلى جنب مع نادينا نوردشيلاند في الدنمارك، سيوفر مساراً وفرصاً مميزة للاعبينا".

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