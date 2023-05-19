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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. حجازي: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لضخ دماء جديدة بالوزارة​​​…. وبدون أوراق قيد | قرار في التعليم العالي يخص هؤلاء الطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم العالمى للمترولوجيا .. احتفالية بـ القومى للمعايرة لدعم قياسات الغذاء

 

برعاية  أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينظم المعهد القومى للمعايرة احتفالية تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمى"، تزامنًا مع اليوم العالمى للمترولوجيا.


تحرك عاجل من وزير التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني في الامتحانات

 

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهات عاجلة ، بضرورة متابعة لجان الغش الإلكترونى بالإدارات التعليمية .

حجازي: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لضخ دماء جديدة بالوزارة

 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم.


نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 بعد تداولها على فيسبوك

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 لا تزال أخبارها تحظى باهتمام جميع طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء امورهم الذين ينتظرون ظهورها بفارغ الصبر في مدارسهم .


بدون أوراق قيد | قرار في التعليم العالي يخص هؤلاء الطلاب

 

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا و أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات عليهم، إضافة إلى توفير أماكن شاغرة لهم في الجامعات الخاصة والأهلية، وتوضيح تفاصيل التقديم باختبارات تحديد المستوى.

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