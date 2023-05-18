غادة جمال طفلة "حكايتي مع الزمان" تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية.. فيديو

كشفت غادة جمال، ابنة وردة في فيلم "حكايتي مع الزمان"، سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، قائلا: "من بإيدي لو علينا كنت أحب أني أستمر".

وأضافت غادة جمال، ابنة وردة في فيلم "حكايتي مع الزمان"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "والدي ووالدتي رفضوا استمراري في الفن لأنهم كانوا أساتذة في الجامعة، وحسوا أن مستقبلي هيضيع".

وأشارت: "لما مثلت في حكايتي مع الزمان كنت في الصف الثاني الابتدائي، وكنت بطلع الأولى على المدرسة لكن لما مثلت طلعت الثانية فأسرتي اضايقت جدا"، موضحه: "الأستاذ حسن إمام كان متمسك بي جدا واتحايل مع والدي كثيرا لكن والدي رفض".



