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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول مجموعة السبع تعلن إجراءات جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

النفط الروسي
النفط الروسي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن دول مجموعة السبع في قمة هيروشيما تعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، وكذلك الحد من وصول البلاد إلى النظام المالي الدولي.

وقال المسؤول الأمريكي، مُعلنًا عن الخطوات المقبلة لدول المجموعة في القمة المقبلة في اليابان: "سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتقليل الاعتماد على ناقلات الطاقة الروسية.. كما ستتواصل الجهود للحد من وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي”.

وفي عام 2023، انتقلت رئاسة مجموعة السبع إلى اليابان. 

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وستعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 19 إلى 21 مايو في هيروشيما.

وقالت روسيا مرارًا وتكرارًا أن بلاده ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

مجموعة السبع هيروشيما إمدادات الوقود الروسية النظام المالي الدولي روسيا

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