إليسا تلفت الأنظار في حفلها بجدة وآدم يبهر الجمهور بأغانيه الرومانسية

لفتت إليسا الأنظار بإطلالتها وحيويتها على المسرح في حفلها بجدة، مساء الخميس، التي أحيتها بمشاركة المغني الشاب آدم، الذي قدم بدوره مجموعة من الأغاني الرومانسية والحزينة وهو اللون الذي اشتهر به.

وقدت إليسا عدد من الأغاني الشهيرة لها، بعدما ظهرت بفستان أسود قصير، منها كرمالك، بتمون وسهرنا ياليل، وغيرهم.

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وحرص القائمون على حفل إليسا استقبالها فى المطار بالورود، وحتى وصولها إلى فندق الإقامة ، قبل إحياء الحفل مساء الخميس.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اليسا تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة وتتراوح اسعار الحفل بين VVIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 11947 جنيها وVIP ب 1250 ريال سعودي أي يعادل 10299 جنيها وA بـ 550 ريال سعودي أي يعادل 4531 جنيها وB بـ 390 ريال سعودي أي يعادل 3213 جنيها وC بـ 250 ريال سعودي أي يعادل 2059 جنيها.

كما تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ فترة، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.