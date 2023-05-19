شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد أدائه مناسك العمرة

عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى أرض الوطن، بعد أدائه مناسك العمرة.

شيخ الأزهر يؤدي مناسك العمرة

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا خاصة ترصد أداء فضيلته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمناسك العمرة.

جاء ذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام برفقة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق والمستشار محمد عبد السلام أمين مجلس حكماء المسلمين.

وحظيت صور شيخ الأزهر أمام الكعبة المشرفة والمسجد النبوي بتفاعل كبير على صفحات طلاب والعاملين في الأزهر الشريف.

الإمام الزاهد

وتفاعل الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع موقف سطره سكرتير الإمام الأكبر، والذي روى خلاله كواليس ظهوره بجلباب عادي ليس فيه أي تكلف، وسجادة صلاة عادية، وبدون حراسة، وبدون مكان مخصص له.

وهو من لو أراد أن يدخل لصحن المسجد لالتف حوله آلاف الناس، لكنه الإمام الزاهد والصوفي الذي يبرهن أن التصوف عبارة عن خُلق، ولذلك قال النوري: "خمسة أنفس أعز الخلق في الدنيا: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني".

وقال السكرتير الخاص الدكتور أحمد مصطفى يا فضيلة مولانا: "لماذا هنا ولحضرتك خصوصية، ندخل داخل المسجد في المكان المخصص".

فقال فضيلة مولانا: "هذا هو مكاني، فأنا أصلي أينما أدركتني الصلاة".