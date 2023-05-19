أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية الـ 32

غادر أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني ، جدة بعد حضوره القمة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل كان قد أكد ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، أن نهج السلام لا بديل عنه، معربا عن ترحيبه بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأكد العاهل البحريني، في كلمته امام القمة العربية الـ32 في جدة، حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.

كما أعرب عن أمله في نجاح جهود حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة إضافة لحقوق مصر في مياه النيل.