برلمانية: الجميع في الحوار الوطني حريص على تحقيق الهدف المنشود وسعيدة بمشاركتي

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي وممثل حزب مستقبل وطن خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني بجلسات الحوار الوطني والتنظيم الأكثر من رائع وإتاحة الفرص لجميع الأراء وسيادة المناقشات الديمقراطية داخل جميع جلسات الحوار مؤكدة أن جلسات الحوار الوطني تعتبر مؤشر ايجابى وانطلاقة قوية تؤكد على حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها علي نجاح الحوار الوطني وتحقيق جميع الأهداف المنشودة منه.

وأعربت ممثلة حزب مستقبل وطن في بيان لها عن بالغ سعادتها بالمشاركة في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية والمحور الاقتصادي بالحوار الوطني كونها ممثلة عن حزب الأغلبية ولكونها ممثلة لفئة تعد من أكبر الفئات في المجتمع وهي فئة ذوي الإعاقة مؤكدة ان مشاركتها في جلسات الحوار الوطني تعد تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدمج جميع ذوي الإعاقة في المجتمع والاستفادة من طاقتهم الهائلة.

وأشارت "حبيب" في كلمتها خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ان من أساس العدالة الاجتماعية هو فكرة الدمج وأكبر مثال على تحقيق العدالة هو تواجدي في الحوار الوطني وكوني من ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ولابد من تغيير نظرة المجتمع الي الأشخاص من ذوي الإعاقة حيث انهم فئة لديهم قدرات هائلة ولابد من الاستفادة من تلك القدرات.

وأضافت عضو مجلس النواب ان فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة لديها قدرات هائلة من العطاء ولابد من تغيير نظرة المجتمع لتلك الفئة من كونهم محتاجين الي كونهم فئة تحتاج من المجتمع تغيير نظرتهم اليهم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة جميع مشاكل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتفعيل قانون 10 لسنة 2018 ومتابعة جميع الثغرات في القانون بالإضافة الي ضرورة تفعيله على أرض الواقع.