تنعقد اليوم قمة جامعة الدول العربية الـ 32 في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية، بحضور واسع لرؤساء وقادة الدول العربية وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة تطال المنطقة.

وفي مفاجأة غير متوقعه، قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى السعودية والمشاركة في القمة العربية بـ جدة كضيف شرف، وإلقاء كلمة وسط حضور واسع من قادة ورؤساء الدول العربية.

وجاءت زيارة زيلينسكي إلى السعودية وسط الكثير من علامات الاستفهام والأسئلة عن ما وراء هذه الزيارة وأهميتها في ضوء مشاركته في القمة العربية، وما هو موقف روسيا من المشاركة؟

لماذا شارك زيلينسكي في القمة العربية؟

وللإجابة عن الأسئلة، قال الدكتور الكسندر هوفمان، المستشار الروسي في الاتصالات الاستراتيجية والسياسية، إنه لابد من الإشارة إلى أن الحدث الرئيسي لـ قمة الجامعة العربية في جدة ليس نشاط العلاقات العامة للإدارة في أوكرانيا، ولكن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في الحدث على الأراضي السعودية، والذي أصبح ذلك ممكنًا إلى حد كبير بفضل جهود دبلوماسية روسيا والصين، فضلاً عن انفتاح الجانب السعودي على إعادة دمج دمشق رسميًا في العالم العربي.

وأضاف هوفمان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السوري إلى السعودية غير سارة للغاية بالنسبة للدول الغربية، لذلك من أجل تحقيق التوازن، أعطى المضيفون الفرصة لـ زيلينسكي للتحدث بخطابه التقليدي، الذي تم الحفاظ عليه في السياق الذي يمليه المستشارون البريطانيون والأمريكيون.

ولفت هوفمان إلى أن فريق الرئيس الأوكراني يتكون من فريق من المتخصصين في العلاقات العامة خاصة مجال الأعمال الاستعراضية، والتي تحدد إلى حد كبير طبيعة خطابات زيلينسكي، الذي قطع العلاقات مع سوريا، التي هي الموضوع الرئيسي لـ قمة الجامعة العربية الـ 32.

رسائل زيلينسكي للقمة العربية

وأوضح المستشار الروسي في الاتصالات الاستراتيجية والسياسية، أن الدول العربية تتفهم طبيعة السلطة الحاكمة في كييف، التي تتحرك بتوجيه من بريطانيا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن واشنطن تعد الحدود الأوكرانية جزءا من خططها للحفاظ على الهيمنة واحتواء القوى العظمى في أوراسيا، أما لندن، فهي فرصة لها لتوسيع مجال نفوذها على حساب بقايا الاتحاد السوفيتي.

وتابع: "لذلك، فإن المجال الوحيد الذي يمكن للجانب الأوكراني الاعتماد عليه على مستوى جامعة الدول العربية هو الحوار حول الأمن الغذائي، حيث تلعب المنتجات الزراعية الأوكرانية، خاصة القمح، دورًا معينًا في الداعية. وفي هذا الإطار، فإن مواقف كييف محددة سلفًا إلى حد كبير بمصالح واشنطن أو لندن، اعتمادًا على كل حالة أو موقف على حدة".

وأشار هوفمان إلى أن الممكلة العربية السعودية تعرف كيف تتصرف بسرعة وفعالية في بعض الجوانب الإنسانية للنزاع المسلح في أوكرانيا، كما رأينا ذلك في وساطتها بين روسيا وأوكرانيا لتبادل الأسري في سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف، أنه بالنسبة للدول العربية فإن القضايا الأكثر أهمية التي تتربع على جدول أعمال قمة جدة، هي التي لها الأولوية أكثر من عرض العلاقات العامة المُعدة من أجل الترويج للسرد المؤيد لـ أوكرانيا في العالم العربي.

رسالة بوتين للقمة العربية

ومن جانبه، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة للقمة العربية الـ 32 في جدة، حيث قال، إن روسيا تعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية.

وأضاف: "سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص أيضا على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.