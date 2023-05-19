حسام موافي يحذر من هذه الأطعمة بعد سن الـ 40.. فيديو

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على سؤال أحد متابعي البرنامج، بشأن عدد البيضات التي يحتاجها الجسم، معلقا:البيض من البروتينات المفيدة للجسم، لكن لا يمكن لأحد تحديد عدد أكل البيض.



ورد حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن بشأن أضرار أكل البيض قائلا: البيض قد يضر البعض، وأكل البيض عموما متاح لكن بشروط، ويمكن ترك اللحوم والأسماك والاعتماد على البيض كبروتين.

بروتين حيواني

وعلق قائلا: بعد سن الـ40 ممكن الفرد ياكل مرتين في الأسبوع بروتين حيواني؛ لأننا لسنا بحاجة ملحة له، ومن أفضل الأبحاث التي قرأتها أن اللحمة تسبب الإدمان، فيجب أن نحذر من تناول البروتينات بدون تنظيم وحاجة.



واختتم قائلا: مريض التليف الكبدي بياكل بياض البيض براحته؛ لاحتياج جسمه لمادة تسمى البيومين.