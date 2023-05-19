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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحبس الحاسد حتى الموت.. أزهري و داعية يختلفان

الحسد
الحسد

رد الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف، على سؤال :" هل يحبس الحاسد حتى الموت.. حتى لا يتسبب في ضرر الكثير من المواطنين".

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وقال العالم الأزهري، إن العين و الحسد، حق، وهذا مذكور في القرآن الكريم، وأن الحسد موجود في كل مكان و زمان، و لا أحد يستطيع انكار الحسد.

وأضاف العالم الأزهري، أن قرار حبس الحاسد يعتبر ظلم له، موضحًا :" من الممكن أن يتم حبسه فى البيت و بعد ذلك يكون مظلوم".

ولفت إلى أن من يطلب بحبس الحاسد، سينتج عنه بلبلة، ومشكلات كثيرة فى الشارع، ولذلك نرفض هذا الأمر.
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، أنه مع حبس الحاسد فى بيته، معلقًا أيهم أقل ضرر حبس الحاسد فى البيت، أم تركه بين المواطنين يسبب ضرر.

وأشار خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن :" العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر"  وأن الرسول كان يمنع من يأكل الثوم و البصل من دخول المسجد حتى لا يضر غيره.
وأوضح أن هناك بعض الشخصيات معروفة بالحسد، وهذا الشخصيات، تستأجر وتقوم بحسد المواطنين، وأن الحسد شر وقول الله واضح :" ومن شر حاسد أذا حسد".
 

الأزهر علماء الازهر الازهر الشريف الحاسد الداعية الاسلامي

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