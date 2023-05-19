عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

احتفل الفنان حميد الشاعري، بزفاف ابنته، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأحيا الفنان عمرو دياب، حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وحضرت الفنانة يسرا، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام مساء اليوم الجمعة 19 مايو، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

عمرو دياب

وتواجدت يسرا بفستان أزرق واسع لفت الأنظار إليها، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

عقد قران ابنة حميد الشاعري

وفي يوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

عمرو دياب

حميد الشاعري وبرنامج الدوم

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.



أحدث حفلات حمدي الشاعري

في منتصف مارس الماضي، أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا غنائيا استثنائيا بقصر عابدين، واستمر الحفل في أجواء مبهجة وبحضور عدد كبير من وسط عناصر إبهار متعددة، تجمع بين التاريخ المصري والتراث الحضاري المعماري، المتمثل في قصر عابدين العتيق.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدد أبرز أغانيه، ومنها "روح السمارة، الفستان الأسود، جلجلي، وين أيامك وين، حبيبة يا حبيبة"، كما قدم ميدلي مميز لأبرز أغانيه، وتفاعل الحضور مع المزيكا والغناء، واستعادوا الذكريات مع أغاني الشاعري.